UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Пожежі у квартирах, загиблі та постраждалі: оприлюднене фото удару дронів по Харкову

Фото: росіяни обстріляли ударними дронами Харків (t.me/synegubov)
Автор: Валерій Савицький

У Харкові російські дрони влучили в житловий будинок. Внаслідок атаки загинуло троє людей, серед них - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та ДСНС України.

За його інформацією, ворог ударив чотирма безпілотниками типу "Герань-2" у п'ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок.

"Внаслідок удару загинуло троє людей, серед яких 1,5-річна дівчинка, тіло якої дістали з-під завалів. 17 людей - отримали травми різного ступеня тяжкості, деякі з яких були шпиталізовані", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що в квартирах на першому, третьому і пʼятому поверхах, спалахнули пожежі. Зафіксоване руйнування перекриттів та обвали.

Загалом пошкоджені шість житлових будинків і 15 автомобілів.

Синєгубов також зазначив, що в атакованому Індустріальному районі зафіксоване влучання у землю двох ворожих дронів типу "Герань-2".

 
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (t.me/synegubov)
 

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа в ураженому будинку виникла на площі 900 м2. Серед 17 постраждалих - шестеро дітей.

"Під час проведення аварійно-рятувальних робіт, вдалося живими деблокувати з-під завалів молоду жінку та чоловіка. Є інформація про наявність інших людей під завалами. Роботи тривають", - зазначили у відомстві.

Рятувальники також опублікували власні фото наслідків ворожої атаки.

 

Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій (https://t.me/dsns_telegram/47982)

Дронова атака на Харків

Нагадаємо, вранці 18 серпня близько 05:00 російські терористи обстріляли Харків ударними дронами "Шахед". У місті пролунали чотири вибухи.

Один із безпілотників поцілив у житловий будинок, на місці удару виникла пожежа.

Невдовзі з'ясувалося, що від обстрілу постраждали більше десяти людей і загинула маленька дитина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків