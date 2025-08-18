Пожежі у квартирах, загиблі та постраждалі: оприлюднене фото удару дронів по Харкову

У Харкові російські дрони влучили в житловий будинок. Внаслідок атаки загинуло троє людей, серед них - дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та ДСНС України.
За його інформацією, ворог ударив чотирма безпілотниками типу "Герань-2" у п'ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок.
"Внаслідок удару загинуло троє людей, серед яких 1,5-річна дівчинка, тіло якої дістали з-під завалів. 17 людей - отримали травми різного ступеня тяжкості, деякі з яких були шпиталізовані", - зазначив Синєгубов.
Він додав, що в квартирах на першому, третьому і пʼятому поверхах, спалахнули пожежі. Зафіксоване руйнування перекриттів та обвали.
Загалом пошкоджені шість житлових будинків і 15 автомобілів.
Синєгубов також зазначив, що в атакованому Індустріальному районі зафіксоване влучання у землю двох ворожих дронів типу "Герань-2".
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа в ураженому будинку виникла на площі 900 м2. Серед 17 постраждалих - шестеро дітей.
"Під час проведення аварійно-рятувальних робіт, вдалося живими деблокувати з-під завалів молоду жінку та чоловіка. Є інформація про наявність інших людей під завалами. Роботи тривають", - зазначили у відомстві.
Рятувальники також опублікували власні фото наслідків ворожої атаки.
Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій (https://t.me/dsns_telegram/47982)
Нагадаємо, вранці 18 серпня близько 05:00 російські терористи обстріляли Харків ударними дронами "Шахед". У місті пролунали чотири вибухи.
Один із безпілотників поцілив у житловий будинок, на місці удару виникла пожежа.
Невдовзі з'ясувалося, що від обстрілу постраждали більше десяти людей і загинула маленька дитина.