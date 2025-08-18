В Харькове раздаются взрывы, город под атакой ударных дронов РФ
В Харькове слышны звуки взрывов. Город атакуют ударные дроны "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное, Воздушные силы ВСУ и городского головы Харькова Игоря Терехова.
В 04:46 военные предупредили об угрозе применения российских ударных беспилотников.
Через минуту в городе прогремел первый взрыв.
В 04:51 прогремел второй, а в 04:54 - третий взрыв.
В 05:01 в Харькове был слышен четвертый взрыв.
Мэр Терехов сообщил, что зафиксировано попадание вражеских "Шахедов" в Индустриальном районе города.
"Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому. Информация о других последствиях и возможных пострадавших уточняется", - отметил городской голова.
Обновлено 05:18
В жилом доме, куда попал "Шахед", пожар в двух подъездах.
В одном горят этажи со второго по четвертый, а в другом - горит последний этаж.
Информация о пострадавших собирается.
Воздушные удары РФ
Вечером в воскресенье, 17 августа, российские террористы ударили баллистическими ракетами по Харькову.
В Индустриальном районе города взрывной волной выбиты все окна в многоквартирных домах. Пострадали более десяти человек.
Добавим, что днем в воскресенье, российский дрон ударил по поселку Ольшаны в Харьковской области. Пострадали четыре человека.