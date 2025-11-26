ua en ru
ВСУ ударили по заводам, которые делают компоненты для "Калибров" и "Шахедов", - Генштаб

Среда 26 ноября 2025 14:12
UA EN RU
ВСУ ударили по заводам, которые делают компоненты для "Калибров" и "Шахедов", - Генштаб Фото: ВСУ атаковали заводы, которые делают компоненты для "Калибров" и "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Силы обороны Украины ударили по производственным мощностям предприятий, которые производят компоненты для "Калибров" и "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В ночь на 26 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили, среди прочего, завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс", что в Чебоксарах, республика Чувашия", - отметили в Генштабе.

Так, зафиксировано попадание по территории предприятия с последующим пожаром на объекте. Завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модулей типа "Комета", применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр", модулях УМПК для авиабомб.

Кроме того, украинские беспилотники в Васильевке временно оккупированной территории Запорожской области поразили командный пункт одного из подразделений из состава 58-й общевойсковой армии РФ, зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Мариуполе, склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменке на ВОТ Донецкой области, а также место накопления личного состава противника на Покровском направлении.

"Силы обороны Украины продолжают реализовать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины, уничтожают врага, его технику и вооружение", - добавили в Генштабе.

Напомним, вчера украинские дроны и ракеты ночью поразили ряд стратегических предприятий и вражеских целей в России. В частности, под ударом были самолеты и НПЗ.

Также ранее Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе (Краснодарский край).

Также мы писали, что в ночь на 2 ноября неизвестные дроны снова массированно атаковали Россию. На звуки беспилотников и взрывы жаловались россияне как минимум из нескольких регионов РФ.

Как пояснил впоследствии Генштаб ВСУ, в ночь на 1 ноября 2025 года Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" в Краснодарском крае России.

