ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Пожар на НПЗ в Венгрии: Орбан заговорил о "внешнем нападении"

Четверг 30 октября 2025 12:51
UA EN RU
Пожар на НПЗ в Венгрии: Орбан заговорил о "внешнем нападении" Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал одной из возможных причин пожара на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сазхаломбатт на прошлой неделе "внешнее нападение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Орбана в соцсети Facebook.

По словам венгерского премьера, вчера вечером он заслушал отчет министра внутренних дел относительно инцидента на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатти.

"Расследование идет полным ходом. Мы еще не знаем, была ли это авария, неисправность или внешнее нападение", - сообщил Орбан.

Он добавил, что нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатти является одним из пяти важнейших стратегических промышленных предприятий Венгрии.

"Министр иностранных дел Польши посоветовал украинцам взорвать нефтепровод Баратшаг. Будем надеяться, что это не так. Цены на бензин уже резко выросли", - пишет Орбан.

Пожар на НПЗ в Венгрии

Напомним, в ночь на 21 октября на крупнейшем в стране НПЗ компании MOL вспыхнул масштабный пожар.

Очагом возгорания стала установка перегонки сырой нефти. По свидетельствам очевидцев, пламя и густой дым были заметны за несколько километров.

НПЗ MOL - главный нефтеперерабатывающий завод страны, работающий в том числе на российской нефти.

Инцидент привел к созыву комитета по безопасности в Венгрии. Сам венгерский премьер-министр проводил консультации с руководством Mol и министром внутренних дел по пожару.

Следует отметить, что в августе Венгрия несколько раз оставалась без российской нефти из-за серии ударов по нефтепроводу "Дружба", которые осуществляли украинские беспилотные подразделения. Впоследствии поставки нефти были восстановлены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия НПЗ Виктор Орбан Пожар
Новости
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине