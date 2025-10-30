Пожар на НПЗ в Венгрии: Орбан заговорил о "внешнем нападении"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал одной из возможных причин пожара на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сазхаломбатт на прошлой неделе "внешнее нападение".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Орбана в соцсети Facebook.
По словам венгерского премьера, вчера вечером он заслушал отчет министра внутренних дел относительно инцидента на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатти.
"Расследование идет полным ходом. Мы еще не знаем, была ли это авария, неисправность или внешнее нападение", - сообщил Орбан.
Он добавил, что нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатти является одним из пяти важнейших стратегических промышленных предприятий Венгрии.
"Министр иностранных дел Польши посоветовал украинцам взорвать нефтепровод Баратшаг. Будем надеяться, что это не так. Цены на бензин уже резко выросли", - пишет Орбан.
Пожар на НПЗ в Венгрии
Напомним, в ночь на 21 октября на крупнейшем в стране НПЗ компании MOL вспыхнул масштабный пожар.
Очагом возгорания стала установка перегонки сырой нефти. По свидетельствам очевидцев, пламя и густой дым были заметны за несколько километров.
НПЗ MOL - главный нефтеперерабатывающий завод страны, работающий в том числе на российской нефти.
Инцидент привел к созыву комитета по безопасности в Венгрии. Сам венгерский премьер-министр проводил консультации с руководством Mol и министром внутренних дел по пожару.
Следует отметить, что в августе Венгрия несколько раз оставалась без российской нефти из-за серии ударов по нефтепроводу "Дружба", которые осуществляли украинские беспилотные подразделения. Впоследствии поставки нефти были восстановлены.