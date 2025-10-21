ua en ru
Пожары и взрывы произошли сразу на двух НПЗ в Европе, связанных с Россией

Вторник 21 октября 2025 16:04
Пожары и взрывы произошли сразу на двух НПЗ в Европе, связанных с Россией Фото: НПЗ MOL в Венгрии, на котором произошел пожар и взрывы (скриншот)
Автор: Маловичко Юлия

Сразу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Европе за один день произошли инциденты. Речь идет о пожаре и взрыве на НПЗ MOL в Венгрии и взрыве на НПЗ Petrotel Lukoil в Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Nemzet и Digi24.

Пожар на НПЗ MOL

Как пишет Magyar Nemzet, в Венгрии вспыхнул пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе MOL в городе Сазхаломбатт. Это произошло 20 октября вечером.

НПЗ MOL - главный нефтеперерабатывающий завод страны, работающий, в том числе на российской нефти. В сети распространились видео пожара, снятые очевидцами.

Инцидент привел к созыву комитета по безопасности в Венгрии. Сам венгерский премьер-министр Виктор Орбан проводил консультации с руководством Mol и министром внутренних дел относительно пожара.

Пока объем ущерба от пожара неизвестен. Работы по ликвидации последствий горения все еще продолжаются.

Взрыв на НПЗ Petrotel Lukoil в Румынии

В Румынии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Petrotel Lukoil, который также связан с Россией. Инцидент произошел во время работ работников завода с подрядчиками.

Румынское издание ссылается на Facebook компании и сообщает детали: взрыв произошел в системе канализации, что привело к срыву крышки канализации.

В результате этого работник компании-подрядчика получил травмы. Его срочно доставили в больницу скорой помощи округа Прахова, в сознании и в стабильном состоянии, для обследования и оказания медицинской помощи.

Напомним, 20 октября сообщалось о взрыве на НПЗ в Румынии, а также уже тогда была информация о пострадавшем работнике завода.

Как известно, Украина время от времени уничтожает НПЗ на территории России, чтобы ударить по военной машине Кремля, поскольку эти заводы питают бюджет врага.

Например, на днях РБК-Украина писало об атаке дронов на нефтезавод в российской Уфе - тогда были слышны взрывы, пространство окутало дымом.

