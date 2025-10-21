Пожары и взрывы произошли сразу на двух НПЗ в Европе, связанных с Россией

Сразу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Европе за один день произошли инциденты. Речь идет о пожаре и взрыве на НПЗ MOL в Венгрии и взрыве на НПЗ Petrotel Lukoil в Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Nemzet и Digi24 .

Пожар на НПЗ MOL

Как пишет Magyar Nemzet, в Венгрии вспыхнул пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе MOL в городе Сазхаломбатт. Это произошло 20 октября вечером.

НПЗ MOL - главный нефтеперерабатывающий завод страны, работающий, в том числе на российской нефти. В сети распространились видео пожара, снятые очевидцами.

Инцидент привел к созыву комитета по безопасности в Венгрии. Сам венгерский премьер-министр Виктор Орбан проводил консультации с руководством Mol и министром внутренних дел относительно пожара.

Пока объем ущерба от пожара неизвестен. Работы по ликвидации последствий горения все еще продолжаются.

Взрыв на НПЗ Petrotel Lukoil в Румынии

В Румынии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Petrotel Lukoil, который также связан с Россией. Инцидент произошел во время работ работников завода с подрядчиками.

Румынское издание ссылается на Facebook компании и сообщает детали: взрыв произошел в системе канализации, что привело к срыву крышки канализации.

В результате этого работник компании-подрядчика получил травмы. Его срочно доставили в больницу скорой помощи округа Прахова, в сознании и в стабильном состоянии, для обследования и оказания медицинской помощи.