Пожежа на НПЗ в Угорщині: Орбан заговорив про "зовнішній напад"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав однією з можливих причин пожежі на нафтопереробному заводі в місті Сазхаломбатт минулого тижня "зовнішній напад".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Орбана у соцмережі Facebook.
За словами угорського прем'єра, вчора ввечері він заслухав звіт міністра внутрішніх справ щодо інциденту на нафтопереробному заводі в Сазхаломбатті.
"Розслідування йде повним ходом. Ми ще не знаємо, чи це була аварія, несправність чи зовнішній напад", - повідомив Орбан.
Він додав, що нафтопереробний завод у Сазхаломбатті є одним із п'яти найважливіших стратегічних промислових підприємств Угорщини.
"Міністр закордонних справ Польщі порадив українцям підірвати нафтопровід Баратшаг. Сподіватимемося, що це не так. Ціни на бензин вже різко зросли", - пише Орбан.
Пожежа на НПЗ в Угорщині
Нагадаємо, в ніч проти 21 жовтня на найбільшому в країні НПЗ компанії MOL спалахнула масштабна пожежа.
Осередком загоряння стала установка перегонки сирої нафти. За свідченнями очевидців, полум’я та густий дим були помітні за кілька кілометрів.
НПЗ MOL - головний нафтопереробний завод країни, що працює в тому числі на російській нафті.
Інцидент призвів до скликання комітету з безпеки в Угорщині. Сам угорський прем'єр-міністр проводив консультації з керівництвом Mol та міністром внутрішніх справ щодо пожежі.
Слід зазначити, що у серпні Угорщина кілька разів залишалася без російської нафти через серію ударів по нафтопроводу "Дружба", які здійснювали українські безпілотні підрозділи. Згодом постачання нафти було відновлено.