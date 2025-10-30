ua en ru
Пожежа на НПЗ в Угорщині: Орбан заговорив про "зовнішній напад"

Четвер 30 жовтня 2025 12:51
UA EN RU
Пожежа на НПЗ в Угорщині: Орбан заговорив про "зовнішній напад" Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав однією з можливих причин пожежі на нафтопереробному заводі в місті Сазхаломбатт минулого тижня "зовнішній напад".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Орбана у соцмережі Facebook.

За словами угорського прем'єра, вчора ввечері він заслухав звіт міністра внутрішніх справ щодо інциденту на нафтопереробному заводі в Сазхаломбатті.

"Розслідування йде повним ходом. Ми ще не знаємо, чи це була аварія, несправність чи зовнішній напад", - повідомив Орбан.

Він додав, що нафтопереробний завод у Сазхаломбатті є одним із п'яти найважливіших стратегічних промислових підприємств Угорщини.

"Міністр закордонних справ Польщі порадив українцям підірвати нафтопровід Баратшаг. Сподіватимемося, що це не так. Ціни на бензин вже різко зросли", - пише Орбан.

Пожежа на НПЗ в Угорщині

Нагадаємо, в ніч проти 21 жовтня на найбільшому в країні НПЗ компанії MOL спалахнула масштабна пожежа.

Осередком загоряння стала установка перегонки сирої нафти. За свідченнями очевидців, полум’я та густий дим були помітні за кілька кілометрів.

НПЗ MOL - головний нафтопереробний завод країни, що працює в тому числі на російській нафті.

Інцидент призвів до скликання комітету з безпеки в Угорщині. Сам угорський прем'єр-міністр проводив консультації з керівництвом Mol та міністром внутрішніх справ щодо пожежі.

Слід зазначити, що у серпні Угорщина кілька разів залишалася без російської нафти через серію ударів по нафтопроводу "Дружба", які здійснювали українські безпілотні підрозділи. Згодом постачання нафти було відновлено.

