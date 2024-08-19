Пожар на нефтебазе в Ростовской области: огонь охватил уже более 10 цистерн с топливом

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 18 августа дронами была поражена нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ", расположенная в городе Пролетарске Ростовской области.

По данным источников РБК-Украина, это была операция Главного управления разведки Минобороны".

По состоянию на вечер 18 августа продолжалось тушение пожара на нефтебазе. Было задействовано три пожарных поезда. Однако погасить горящее топливо не удастся, пока оно все не выгорит.

Кроме того, сегодня днем на нефтебазе в Ростовской области, пожар на котором пытаются потушить уже более суток, произошел взрыв. Пожар до сих пор не потушили.

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