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Пожар на нефтебазе в Ростовской области: огонь охватил уже более 10 цистерн с топливом

Иллюстративное фото: МЧС России (t.me/mchs_official)
Автор: Татьяна Степанова

На нефтебазе в Ростовской области, где более суток пытаются потушить пожар, огнем охватило уже более 10 цистерн с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

На спутниковом снимке, сделанном сегодня в 14:23 по местному времени, видно, что огонь продолжает распространяться по территории нефтебазы, охватывая новые цистерны с топливом. Их уже по меньшей мере десять.

Фото: на нефтебазе в Ростовской области горят более 10 цистерн с топливом (t.me/radiosvoboda)

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 18 августа дронами была поражена нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ", расположенная в городе Пролетарске Ростовской области.

По данным источников РБК-Украина, это была операция Главного управления разведки Минобороны".

По состоянию на вечер 18 августа продолжалось тушение пожара на нефтебазе. Было задействовано три пожарных поезда. Однако погасить горящее топливо не удастся, пока оно все не выгорит.

Кроме того, сегодня днем на нефтебазе в Ростовской области, пожар на котором пытаются потушить уже более суток, произошел взрыв. Пожар до сих пор не потушили.

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ПожарРостовская область