Пожежа на нафтобазі у Ростовській області: вогонь охопив вже понад 10 цистерн з паливом

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня дронами було вражено нафтобазу "ФГКУ комбінат "Кавказ", розташовану в місті Пролетарську Ростовської області.

За даними джерел РБК-Україна, це була операція Головного управління розвідки Міноборони".

Станом на вечір 18 серпня продовжувалося гасіння пожежі на нафтобазі. Було задіяно три пожежні потяги. Однак загасити паливо, що горить, не вдасться, поки воно все не вигорить.

Окрім того, сьогодні вдень на нафтобазі у Ростовській області, пожежу на якій намагаються загасити вже понад добу, стався вибух. Пожежу досі не загасили.

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