В Белгородской области прозвучали взрывы: власти заявляют об атаке
В российской Белгородской области сегодня, 6 июля, местные жители слышали взрывы. Регион якобы атаковали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал чиновник страны-агрессора.
При этом он добавил, что в результате “атаки” якобы повреждена крыша в частном домовладении.
Взрывы и пожары в Белгородской области
Напомним, последние несколько месяцев в Белгородской области все чаще звучат взрывы и начинаются пожары. Власти обычно жалуются на обстрелы или атаки дронов, во всем обвиняют Украину.
К примеру, 4 июля жители Белгорода слышали громкие взрывы. Также там якобы работали системы противовоздушной обороны.
Также мы писали, что 24 июня в Шебекино Белгородской области начался пожар на промышленном предприятии. Причиной якобы являлась атака дрона.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.