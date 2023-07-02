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В Краснодарском крае РФ произошел взрыв вблизи военного аэродрома

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Воскресенье 02 июля 2023 17:28
В Краснодарском крае РФ произошел взрыв вблизи военного аэродрома Фото: В Краснодарском крае РФ произошел взрыв вблизи военного аэродрома (t.me/ENews112)
Автор: Валерия Полищук

В России в Краснодарском крае произошел взрыв вблизи военного аэродрома. На месте образовалась огромная воронка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Приморске-Ахтарске.

По данным СМИ, размер воронки составляет 10 метров в диаметре и около 4 метров глубиной.

Взрыв произошел в 200 метрах от местного аэродрома. Что стало причиной взрыва - пока неизвестно. Пострадавших и разрушений нет.

Фото: В Краснодарском крае РФ произошел взрыв вблизи военного аэродрома (t.me/ENews112)

В то же время Telegram-канал 112 сообщает, что предварительно, возле военного аэродрома упала ракета. Ее принадлежность устанавливается.

В Краснодарском крае РФ произошел взрыв вблизи военного аэродрома

"Хлопки" в Краснодаре

В Краснодарском крае 13 июня произошел мощный пожар на местной нефтебазе. Власти в РФ заявили, что возгорание произошло на площади 20 квадратных метров.

Также в российском поселке Волна возле Краснодара горел резервуар с нефтепродуктами. Он расположен недалеко от Крымского моста.

Россияне сообщали о работе ПВО в самом Краснодаре ночью 26 мая. Жители слышали по меньшей мере два "хлопка" в городе.

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