Пожертви на реконструкцію Нотр-Дам де Парі перевищили 1 млрд євро

Сума пожертвувань на реконструкцію після пожежі собору Нотр-Дам де Парі досягла майже 1 млрд євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.

Наголошується, що 16 квітня в перший день збору коштів серед громадян було пожертвувано більш ніж на 136 млн євро. Крім того, видання Le Parisien відзначило, міністр культури Франції на своїй сторінці в Twitter розмістив посилання на чотири офіційних громадських фонду, через які приймаються пожертвування.

Нагадаємо, 15 квітня ввечері в столиці Франції горів Нотр-Дам де Парі. Пожежники вважають, що пожежа могла статися через роботи по реставрації будівлі. У свою чергу, паризька прокуратура зазначила, що не виявила ознак навмисного підпалу Нотр-Дама, але слідство триває. На даний момент команда з 50 чоловік працює над встановленням причини виникнення пожежі в соборі.

Відзначимо, що в результаті пожежі обвалилися дах і шпиль. Також горіла одна з веж, проте рятувальники встигли її загасити. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Він також підкреслив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію і пожежники врятували фасад собору і його вежі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на відновлення постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі родина французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро. Також 100 млн євро надасть французька нафтогазова компанія Total.

Крім того, сім'я французького бізнесмена-мільярдера Бернара Арно і його група LVMH, яка володіє брендом Louis Vuitton, виділить 200 млн євро на відновлення після пожежі Нотр-Дам де Парі. У заяві повідомляється, що сім'я Арно і група LVMH має намір продемонструвати солідарність з Францією під час національної трагедії.