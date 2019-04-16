Власник Louis Vuitton виділить 200 млн євро на Нотр-Дам

Фото: Бернар Арно (wikimedia)

Відновлення Нотр-Дам де Парі також профінансує Бернар Арно

На відновлення постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі родина французького бізнесмена-мільярдера Бернара Арно і його група LVMH, яка володіє брендом Louis Vuitton, виділить 200 млн євро. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Арно.

У заяві йдеться, що сім'я Арно і група LVMH має намір продемонструвати солідарність з Францією під час національної трагедії. Зокрема, на відновлення Нотр-Дам де Парі виділять 200 млн євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що родина французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро на відновлення собору.

Раніше також стало відомо, що з собору вдалося винести частину святинь. Зокрема, врятували терновий вінець Ісуса Христа, туніку Святого Людовіка, а також кілька картин.

Відзначимо, офіційні причини пожежі поки невідомі. Передбачається, що вони можуть бути пов'язані з реставраційними роботами, які проводилися в будівлі. У самому соборі Паризької Богоматері спочатку було багато дерев'яних частин, а будівельні ліси тільки погіршили ситуацію.