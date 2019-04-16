Нафтогазова компанія Total виділила 100 млн євро на відновлення Нотр-Дам

Фото: Патрік Пуян (flickr.com/worldeconomicforum)

Відновлення Нотр-Дам де Парі також профінансує Патрік Пуян

Французька нафтогазова компанія Total надасть 100 млн євро на ремонт постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави компанії Патрік Пуян Twitter.

Як повідомив голова компанії, що спеціальне пожертвування вже було сделаноФонду спадщини.

"Total зробив спеціальну пожертви Фонду спадщини в розмірі 100 млн євро на реконструкцію Нотр-Дам де Парі", - написав Патрік Пуян в Twitter.

Крім того, представники французького Фонду спадщини в ніч на вівторок почали національну кампанію по збору коштів на відновлення одного з головних символів Парижа. На сайті кампанії зазначено, що вже зібрано 2,2 млн євро.

@Total, 1er mécène de la @Fond_Patrimoine depuis plusieurs années, fait un don spécial de 100 millions d euros pour la reconstruction de Notre-Dame de #Paris. Fluctuat nec mergitur! pic.twitter.com/WkxVZJm0sY — Patrick Pouyanné (@PPouyanne) 16 квітня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на відновлення постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі родина французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро.

Крім того, сім'я французького бізнесмена-мільярдера Бернара Арно і його група LVMH, яка володіє брендом Louis Vuitton, виділить 200 млн євро на відновлення після пожежі Нотр-Дам де Парі. У заяві повідомляється, що сім'я Арно і група LVMH має намір продемонструвати солідарність з Францією під час національної трагедії.

Нагадаємо, 15 квітня ввечері в столиці Франції горів Нотр-Дам де Парі. Пожежники вважають, що пожежа могла статися через роботи з реставрації будівлі. У свою чергу, паризька прокуратура зазначила, що не виявила ознак навмисного підпалу Нотр-Дама, але слідство триває. На даний момент команда з 50 чоловік працює над встановленням причини виникнення пожежі в соборі.

Відзначимо, що в результаті пожежі обвалилися дах і шпиль. Також горіла одна з веж, проте рятувальники встигли її загасити. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Він також підкреслив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію і пожежники врятували фасад собору і його вежі.