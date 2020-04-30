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Пожежі в Житомирській області посилились

Новини » Надзвичайні події     30.04.2020 - 09:03
Пожежі в Житомирській області посилились
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

В регіоні зафіксували нові лісові пожежі

У Житомирській області гасять щонайменше чотири осередки пожеж. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, пожежі зафіксовані:

  • 8 квітня поблизу с. Рудня-Перганська Олевського району на території Поліського природного заповідника виникло загорання сухої трави та лісового масиву.
  • 29 квітня поблизу с. Повча Лугинського району на території Повчанського лісництва (вогнем пройдено близько 80 га).
  • 29 квітня поблизу с. Лучанки Овруцького району на території Слобідського лісництва (вогнем пройдено близько 25 га).
  • 29 квітня поблизу с. Дубовий Гай Овруцького району на території Овруцького лісового господарства (вогнем пройдено близько 15 га).

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 818 чоловік та 140 одиниць техніки, з них від ДСНС 122 чоловіки особового складу та 30 одиниць техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими 29 квітня здійснено 6 скидів - 48 тонн води.

Крім того, у Житомирській області триває пожежа на території Поліського природного заповідника.

Нагадаємо, 28 квітня рятувальникам вдалося локалізувати два останніх вогнища пожежі в Чорнобильській зоні.

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