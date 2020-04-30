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Пожары в Житомирской области усилились

Новости » Происшествия     30.04.2020 - 09:03
Пожары в Житомирской области усилились
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В регионе зафиксировали новые лесные пожары

В Житомирской области гасят минимум четыре очага пожаров. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В частности, пожары зафиксированы:

  • 8 апреля вблизи с. Рудня-Перганська Олевского района на территории Полесского природного заповедника возникло возгорание сухой травы и лесного массива.
  • 29 апреля вблизи с. Повча Лугинского района на территории Повчанского лесничества (огнем пройдено около 80 га).
  • 29 апреля вблизи с. Лучанки Овручского района на территории Слободского лесничества (огнем пройдено около 25 га).
  • 29 апреля вблизи с. Дубовый Гай Овручского района на территории Овручского лесного хозяйства (огнем пройдено около 15 га).

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 818 человек и 140 единиц техники, из них от ГСЧС 122 мужчины личного состава и 30 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 29 апреля осуществлено 6 сбросов - 48 тонн воды.

Кроме того, в Житомирской области продолжается пожар на территории Полесского природного заповедника.

Напомним, 28 апреля спасателям удалось локализовать два очага пожара в Чернобыльской зоне.

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