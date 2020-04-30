Пожары в Житомирской области усилились

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В регионе зафиксировали новые лесные пожары

В Житомирской области гасят минимум четыре очага пожаров. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В частности, пожары зафиксированы:

8 апреля вблизи с. Рудня-Перганська Олевского района на территории Полесского природного заповедника возникло возгорание сухой травы и лесного массива.

29 апреля вблизи с. Повча Лугинского района на территории Повчанского лесничества (огнем пройдено около 80 га).

29 апреля вблизи с. Лучанки Овручского района на территории Слободского лесничества (огнем пройдено около 25 га).

29 апреля вблизи с. Дубовый Гай Овручского района на территории Овручского лесного хозяйства (огнем пройдено около 15 га).

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 818 человек и 140 единиц техники, из них от ГСЧС 122 мужчины личного состава и 30 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 29 апреля осуществлено 6 сбросов - 48 тонн воды.

Кроме того, в Житомирской области продолжается пожар на территории Полесского природного заповедника.

Напомним, 28 апреля спасателям удалось локализовать два очага пожара в Чернобыльской зоне.