Лісову пожежу у Чорнобильській зоні локалізували

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Рятувальникам вдалося локалізувати два останні осередки пожежі

У Чорнобильській зоні відчуження локалізували останні два осередки пожежі. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що рятувальники змогли локалізувати осередки поблизу сіл Крива Гора та Рудьки - Буряківка.

"Таким чином, лісову пожежу на території Зони відчуження локалізовано", - заявили у ДСНС.

Серед іншого, продовжується гасіння окремих осередків торф’яників у Дитятківському, Паришівському та Луб’янському лісництвах. Їх ліквідацію будуть здійснювати лісогосподарські підприємства Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

У ДСНС також повідомили, що радіаційний фон у Києві та області знаходиться у межах природніх фонових значень.

Оперативна інформація щодо ліквідації лісових пожеж на території країни (станом на 14 год. 28 квітня) Київська... Опубліковано ДСНС України Вівторок, 28 квітня 2020 р.

Нагадаємо, учора вогнеборці змогли загасити пожежу, що виникла на межі Зони відчуження в селі Стара Марківка, яка могла поширитися на територію зони в лісовий масив.

Лісова пожежа у зоні почалася 4 квітня. Відкритий вогонь вдалося погасити лише на 10 день. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, але пізніше поширився на території майже 1000 га.

Пізніше правоохоронці затримали ймовірних винуватців масштабної пожежі: всі вони розповіли, що спочатку підпалили траву, після чого вітер поширив вогонь далі.

За словами президента Володимира Зеленського, вогонь у Чорнобильській зоні знищив понад 11 тис. гектарів лісу.