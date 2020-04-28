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Лісову пожежу у Чорнобильській зоні локалізували

Новини » Надзвичайні події     28.04.2020 - 16:27
Лісову пожежу у Чорнобильській зоні локалізували
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Рятувальникам вдалося локалізувати два останні осередки пожежі

У Чорнобильській зоні відчуження локалізували останні два осередки пожежі. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що рятувальники змогли локалізувати осередки поблизу сіл Крива Гора та Рудьки - Буряківка.

"Таким чином, лісову пожежу на території Зони відчуження локалізовано", - заявили у ДСНС.

Серед іншого, продовжується гасіння окремих осередків торф’яників у Дитятківському, Паришівському та Луб’янському лісництвах. Їх ліквідацію будуть здійснювати лісогосподарські підприємства Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

У ДСНС також повідомили, що радіаційний фон у Києві та області знаходиться у межах природніх фонових значень.

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Опубліковано ДСНС України Вівторок, 28 квітня 2020 р.

Нагадаємо, учора вогнеборці змогли загасити пожежу, що виникла на межі Зони відчуження в селі Стара Марківка, яка могла поширитися на територію зони в лісовий масив.

Лісова пожежа у зоні почалася 4 квітня. Відкритий вогонь вдалося погасити лише на 10 день. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, але пізніше поширився на території майже 1000 га.

Пізніше правоохоронці затримали ймовірних винуватців масштабної пожежі: всі вони розповіли, що спочатку підпалили траву, після чого вітер поширив вогонь далі.

За словами президента Володимира Зеленського, вогонь у Чорнобильській зоні знищив понад 11 тис. гектарів лісу.

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