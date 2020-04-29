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У Житомирській області продовжує горіти природний заповідник

Новини » Надзвичайні події     29.04.2020 - 10:12
У Житомирській області продовжує горіти природний заповідник
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Тління тривають в Чорнобильській зоні

У Житомирській області триває пожежа на території Поліського природного заповідника. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що до гасіння пожежі поблизу села Рудня-Перганская Олевського району залучено 201 чоловік та 39 одиниць техніки, з яких 3 літаки АН-32П. Було скинуто 64 т води.

"станом на 7:00 29 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Перганского лісництва до гасіння окремих вогнищ трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини", - повідомили рятувальники.

Також в ДСНС відзначили, що пожежі в Овруцькому районі, а також у лісових масивах Білокоровицького та Олевського лісництв локалізовані.

"Проводиться гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини в осередках пройдених вогнем", - йдеться в повідомленні.

Крім цього локалізовані пожежі в Чорнобильській зоні. Станом на ранок 29 квітня підрозділу ДСНС надають допомогу в гасінні окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торфовища в осередках пройдених вогнем. До гасіння залучена важка техніка ДСНС та Збройних сил України, серед яких два вертольоти. За 28 квітня проведено 52 скидання 104 тонн води.

Нагадаємо, 28 квітня рятувальникам вдалося локалізувати два останніх вогнища пожежі в Чорнобильській зоні.

На межі Чорнобильської зони загасили пожежу У Житомирській області локалізували осередок пожежі
Новини України пожежаЖитомирЧорнобильДСНС
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