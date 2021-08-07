Пожежі в Греції призвели до людських жертв: жителів просять евакуюватися

В результаті лісових пожеж в Греції загинули 2 людини. Вогонь поширюється дуже швидко, тому людей просять евакуюватися через неконтрольовану ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

У північній частині Афін людей просять покинути свої будинки, щоб не стати жертвами пожеж. Полум'я охопило будинки, машини та підприємства міста.

Відомо, що вже 2 людини загинули в результаті пожеж, 20 осіб отримали поранення.

Першою жертвою став 38-річний пожежник-волонтер. Він загинув в результаті падіння з електричного стовпа в передмісті столиці.

Другою жертвою став президент Афінської торгової палати Константінос Міхалос. Він був знайдений без свідомості на фабриці недалеко від того місця, де вирувала пожежа.

По всій країні налічується 154 пожежі. Найбільш небезпечна ситуація на півночі Афін, на прилеглому острові Евія і в районах, близьких до стародавньої Олімпії. Тисячам людей було наказано покинути свої будинки за межами Афін, також сотні жителів і туристів на острові Евія були евакуйовані на поромах і рибальських човнах.

Впоратися з пожежами намагаються сотні пожежників і майже 20 літаків-бомбардувальників. Також інші країни світу направили на допомогу Греції своїх рятувальників.