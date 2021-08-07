Пожары в Греции привели к человеческим жертвам: жителей просят эвакуироваться

В результате лесных пожаров в Греции погибли 2 человека. Огонь распространяется очень быстро, поэтому людей просят эвакуироваться из-за неконтролируемой ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

В северной части Афин людей просят покинуть свои дома, чтобы не стать жертвами пожаров. Пламя охватило дома, машины и предприятия города.

Известно, что уже 2 человека погибли в результате пожаров, 20 человек получили ранения.

Первой жертвой стал 38-летний пожарный-волонтер. Он погиб в результате падения с электрического столба в пригороде столицы.

Второй жертвой стал президент Афинской торговой палаты Константинос Михалос. Он был найден без сознания на фабрике недалеко от того места, где бушевал пожар.

По всей стране насчитывается 154 пожара. Наиболее опасная ситуация на севере Афин, на близлежащем острове Эвия и в районах, близких к древней Олимпии. Тысячам людей было приказано покинуть свои дома за пределами Афин, также сотни жителей и туристов на острове Эвия были эвакуированы на паромах и рыбацких лодках.

Справиться с пожарами пытаются сотни пожарных и почти 20 самолетов-бомбардировщиков. Также другие страны мира направили на помощь Греции своих спасателей.