У Грецію прибули українські вогнеборці для гасіння лісових пожеж
Сотня українських пожежників сьогодні ввечері прилетіли в Грецію. Вони допоможуть грецьким вогнеборцям боротися з масштабними лісовими пожежами, які спалахнули на Балканському півострові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на сторінці у Twitter.
"Зведений загін зі 100 українських пожежників прибув до аеропорту Афін. Досвідчені українські вогнеборці допоможуть Греції долати масштабні лісові пожежі. Україна готова прийти на допомогу, коли наші друзі її потребують", - сказав міністр.
Відправити українських пожежників у Грецію вчора доручив президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, рішення про відправку пожежників у Грецію сьогодні ухвалив Кабмін на позачерговому засіданні.
Додамо, у Греції вже повідомили про першу жертву лісової пожежі.