ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Греції в результаті лісових пожеж постраждали три людини

Новость на русском →
Греція, Середа 04 серпня 2021 17:58
У Греції в результаті лісових пожеж постраждали три людини Фото: Греції в результаті лісових пожеж постраждали три людини (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Греції через масштабні лісові пожежі триває евакуація місцевих жителів. Також відомо, що в результаті загоряння постраждали троє пожежників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Нові розпорядження про евакуацію були розіслані по гарячій лінії цивільної оборони 112 сотням жителів сіл і озвучені дзвонами місцевих церков на півночі Евії. Розпорядження покинути свої будинки були розіслані жителям і відпочиваючим в Кулурос, Марулі, Ровіес і Палайохорі.

Ситуація особливо критична в районі Дрімонас, де група ченців відмовляється евакуюватися, попри те, що їх монастир Святого Давида оточений вогнем.

"Це дуже складна ситуація. Полум'я досягає висоти 30-40 метрів в сосновому лісі і оточило монастир. Ми задихаємося від диму. Це кошмар", - заявив настоятель монастиря.

За словами регіонально губернатора Центральної Греції Дімітріса Вурданоса, пожежі вийшли з-під контролю на двох основних фронтах, а також є безліч дрібних загорянь.

"Ми абсолютно не в змозі реагувати ні по повітрю, ні по землі. Полум'я величезне і загрожує всьому", - заявив він.

Нагадаємо, 27 липня у Греції спалахнули лісові пожежі.

Відзначити, інформації про постраждалих внаслідок лісових пожеж у Греції українців немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Греція пожежа
NEWS
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять