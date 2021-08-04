У Греції в результаті лісових пожеж постраждали три людини

У Греції через масштабні лісові пожежі триває евакуація місцевих жителів. Також відомо, що в результаті загоряння постраждали троє пожежників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini .

Нові розпорядження про евакуацію були розіслані по гарячій лінії цивільної оборони 112 сотням жителів сіл і озвучені дзвонами місцевих церков на півночі Евії. Розпорядження покинути свої будинки були розіслані жителям і відпочиваючим в Кулурос, Марулі, Ровіес і Палайохорі.

Ситуація особливо критична в районі Дрімонас, де група ченців відмовляється евакуюватися, попри те, що їх монастир Святого Давида оточений вогнем.

"Це дуже складна ситуація. Полум'я досягає висоти 30-40 метрів в сосновому лісі і оточило монастир. Ми задихаємося від диму. Це кошмар", - заявив настоятель монастиря.

За словами регіонально губернатора Центральної Греції Дімітріса Вурданоса, пожежі вийшли з-під контролю на двох основних фронтах, а також є безліч дрібних загорянь.

"Ми абсолютно не в змозі реагувати ні по повітрю, ні по землі. Полум'я величезне і загрожує всьому", - заявив він.