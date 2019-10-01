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Синоптик попередила, коли в Україні знову похолодає

Новини » Суспільство    01.10.2019 - 11:45
Синоптик попередила, коли в Україні знову похолодає
Ілюстративне фото (Matt Cardy/Getty Images)

З 3 жовтня в Україну йде похолодання

Погода в Україні 3 жовтня різко погіршиться, похолодання охопить більшість областей. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Синоптик повідомляє, що дощі та похолодання накриють захід України. Надалі, до кінця тижня, похолодання охопить більшість України.

Нагадаємо, сьогодні на ніч прогнозують грозу у більшості областей. Також синоптики оголосили штормове попередження.

Крім того, минулої ночі через непогоду більше, ніж 100 населених пунктів знеструмлені. Найбільше від негоди постраждала Львівська область, там без світла залишились 55 населених пунктів.

Також синоптики Українського Гідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні. Похолодає у північних, центральних, східних та частково південних областях. Зокрема, дощі йтимуть у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонської областях.

Натомість, завтра в Україні має потепліти. Синоптик Наталка Діденко повідомляла, що у більшості областей температура повітря складе +19+24. У столиці теж буде тепло, температура повітря досягне +22.

Завтра в Україні потепліє В Україні оголошено штормове попередження
Новини України Погодапохолодание
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