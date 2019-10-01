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У Києві оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство    01.10.2019 - 14:00
У Києві оголосили штормове попередження
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

По Києву до кінця дня пориви вітру 15-18 м/с

Погода в Києві 1 жовтня погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Як повідомляють синоптики, у Києві до кінця дня пориви вітру 15-18 м/с.

Крім того, повідомлялось, що сьогодні вночі та вранці у всіх областях пориви вітру 15-20 м/с, а минулої ночі через непогоду більше, ніж 100 населених пунктів стали знеструмлені. Найбільше від негоди постраждала Львівська область, там без світла залишились 55 населених пунктів.

За даними синоптиків Українського Гідрометцентру, сьогодні дощі накриють північ, частково центр та південь, а також схід України. Похолодає у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що з 3 жовтня в Україну йде похолодання. У середу дощі та похолодання накриють захід України. Надалі, до кінця тижня, похолодання охопить більшість України.

Крім того, в коментарі РБК-Україна повідомляли, що в кінці вересня - початку жовтня в Україні значно потеплішає, але "бабине літо" очікується не на всій території України, а лише на сході і півдні України.

Синоптик попередила, коли в Україні знову похолодає Завтра в Україні потепліє
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