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Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

Новини » Суспільство    26.09.2019 - 09:22
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Ілюстративне фото (УНІАН)

По Київській області 26-27 утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека

В Україні утримується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків, з 26 по 27 вересня в Україні, крім більшості районів Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайна пожежна небезпека.

Зазначимо, що по Київській області 26-27 вересня, крім району Тетерева, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні. Сьогодні вночі у східних, а також Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні грунту заморозки коливатимуться від 0 до -3. за прогнозом синоптиків Українського Гідрометцентру, сьогодні західну частину України накриють дощі. Разом з тим, погіршиться погода на півдні, а саме у Херсонській та Миколаївській областях. У Чернігівській та Сумській областях також дощі і температура повітря вдень +13+15.

Натомість, на сході, Харківській, Луганській та Донецькій областях, сьогодні мінлива хмарність, дощів не буде.

РБК-Україна писало, що за даними синоптика Наталки Діденко, з сьогоднішнього дня в Україну повертається тепло. Вона зазначає, що, поки що, заморозки відступають.

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