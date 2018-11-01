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У Рівненській області горів пасажирський поїзд

Новини » Надзвичайні події    01.11.2018 - 17:49
Фото: місце пожежі (rivne.dsns.gov.ua)
Фото: місце пожежі (rivne.dsns.gov.ua)

Пожежу було локалізовано о 13:45, а повністю ліквідовано о 14:30

У Рівненській області сталася пожежа в пасажирському потязі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ГУ ДСНС в Рівненській області.

Як повідомляється, горів дизельний потяг сполученням "Удрицьк-Сарни-Здолбунів". Пожежу було локалізовано о 13:45, а повністю ліквідовано о 14:30. Постраждалих немає.

"До ліквідації було залучено три одиниці спецтехніки ДСНС та 16 чоловік особового складу рятувальників, також було залучено пожежний потяг "Укрзалізниці" зі станції міста Сарни. Жертв та постраждалих немає. Причини пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються", - уточнили в ДСНС.

Фото: місце пожежі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в селі Гаврилівка Барвінківського району Харківської області сталася пожежа на зерноскадах.

Пожежа виникла в ніч на 21 жовтня в складській будівлі з насінням соняшнику і швидко перекинувся на сусідній склад із зерном пшениці. Спочатку гасити вогонь почали учасники добровільної пожежної команди даного підприємства на своїй автоцистерні. Пізніше приїхали рятувальники ДСНС.

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