Пожежа на звалищі під Києвом ліквідували

Фото: пожежа на звалищі (dsns.gov.ua)

Пожежу локалізували, а потім ліквідували

Пожежу на сміттєзвалищі у селі Демидів Київської області, який стався вранці, 5 вересня, ліквідували рятувальники. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пожежу локалізували о 15:30 на площі 1,5 га, А у 18:05 він був ліквідований. До гасіння залучили 18 чоловік особового складу ДСНС, 3 одиниці техніки, 2 трактори, 1 водовозка і 2 самоскиди по 20 тонн.

Відзначимо, 5 вересня о 8:37 у диспетчерську службу Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання сміття на відкритій території в селі Демидів. По прибуттю пожежники встановили, що пожежі виникли на території 1,5 га в різних районах звалища.

Нагадаємо, в Черкаській області в одній з квартир житлового будинку сталася пожежа, в результаті якого загинула дитина. За попередніми даними, загоряння сталося внаслідок короткого замикання. Також було евакуйовано 8 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Херсоні в останній день літа горів п'ятиповерховий житловий будинок. З палаючої квартири рятувальники врятували жінку, господиню квартири, яка з опіками різного ступеня була відразу ж госпіталізована. Також в одній з кімнат було виявлено тіла двох людей - сина і співмешканця потерпілої.

Також відзначимо, що в Одесі після пожежі в готелі "Токіо Стар" почалися масові перевірки готелів і санаторіїв.