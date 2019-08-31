В Одесі після пожежі почалися масові перевірки готелів і санаторіїв

Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі (Думська)

Співробітники ДСНС збираються перевірити більше тисячі будівель

Після пожежі в Одесі в готелі "Токіо Стар" рятувальники почали масові перевірки всіх санаторіїв і готелів по всій області. Про це повідомили в прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Повідомляється, що до перевірок залучили фахівців з усієї України. Всього в Одеській області вони повинні будуть перевірити 1001 будівлю до 16 грудня 2019 року. Станом на 30 серпня перевірено 99 будівель.

При огляді приміщень рятувальники звертають увагу на роботу пожежних сигналізацій, засоби пожежогасіння і на те, чи є джерела зовнішнього протипожежного захисту. Вони також перевіряють можливість пожежних машин під'їхати до будівлям у разі пожежі. Також перевіряються шляхи евакуації людей на відповідність пожежним нормам.

На сьогодні за порушення правил пожежної безпеки вже складено 36 адміністративних протоколів.

Нагадаємо, 28 серпня 2019 апеляційний суд Одеської області розглянув скарги адвокатів власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного про зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на більш м'яку. Чорного залишили в СІЗО.

Пожежа в готелі "Токіо Стар" сталася вночі 17 серпня на другому поверсі будівлі. За даними правоохоронців, в готелі перебувало близько 200 осіб. В результаті події 19 людей постраждали і загинули 9.