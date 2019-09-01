У Херсоні горів багатоповерховий будинок, є загиблі

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

В результаті пожежі 2 людини загинули та 1 постраждала

У Херсоні вночі 31 серпня сталася пожежа в одній з квартир житлового будинку на проспекті Будівельників, жертвами якої стали 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, вчора близько 23:30 рятувальники отримали повідомлення про загорання в одній з квартир на 5-му поверсі житлового будинку. Пожежники встановили, що вогонь виник у двокімнатній квартирі та може поширитися на інші помешкання. З під'їзду будинку було евакуйовано 12 осіб.

Зазначається, що з палаючої квартири рятувальники врятували жінку, власницю помешкання, яку з опіками різного ступеню було відразу ж госпіталізовано. Також в одній з кімнат були виявленні тіла двох людей - сина та співмешканця постраждалої.

Пожежа на площі 40 квадратних метрів була ліквідована близько 01:45. Причини загорання наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сталася масштабна пожежа на будівництві житлового комплексу на вулиці Бережанській. Полум'ям було охоплено близько 100 квадратних метрів утеплювача недобудованого будинку. Про постраждалих в результаті події не повідомлялося.

Також РБК-Україна писало, що в селі Чижки (Львівська область), на території підприємства "Ніка Друк" виникла пожежа у складському приміщенні. Внаслідок пожежі постраждали 2 людини.