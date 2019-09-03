У Черкаській області під час пожежі загинула дитина

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежа сталася у п'ятиповерховому житловому будинку

В результаті пожежі, що сталася в багатоповерховому будинку р. Золотоноша Черкаської області, загинула 5-річна дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пожежа сталася 2 вересня о 16:23 в одній з квартир п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Шевченка. За попередніми даними, загоряння сталося внаслідок короткого замикання.

"Увійшовши в квартиру, жінка винесла свого 5-річного сина із задимленої квартири в безпечне місце. Незважаючи на зусилля лікарів швидкої медичної допомоги, врятувати життя хлопчика, що пережив сильне отруєння продуктами горіння, не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті пожежі було евакуйовано 8 мешканців будинку. Пожежу вдалося загасити через 15 хвилин.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Херсоні сталася пожежа в багатоповерховому будинку. В результаті пожежі загинули 2 людини, ще 1 постраждав.

Також повідомлялося, що власнику готелю "Токіо стар" повідомили про підозру. Його звинувачують у порушенні правил безпеки, що призвели до пожежі, внаслідок чого загинуло 9 осіб.