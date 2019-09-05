ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Києвом горить сміттєзвалище

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 16:28
Під Києвом горить сміттєзвалище
Фото: пожежа на звалищі (dsns.gov.ua)

Пожежники намагаються ліквідувати пожежу

У четвер, 5 вересня в селі Демидів Київської області загорілося звалище зі сміттям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про загорання сміття на відкритій території села Демидів надійшло о 8:37. На місце події були направлені рятувальники. По прибуттю вони встановили, що горить сміття на території приватного сміттєсортувального заводу на площі 0,5 га і 1 га в окремих районах.

Відзначається, що в даний час на гасіння залучено 11 чоловік особового складу, 3 одиниці техніки, 1 трактор та 2 самоскиди по 20 тонн. Ліквідація пожежі триває.

Фото: пожежа на звалищі в селі Демидів (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, в селі Зарванці Вінницької області сталася пожежа в приватному будинку, в результаті якого загинула жінка.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Черкаської області в одній з квартир п'ятиповерхового житлового будинку сталася пожежа, в результаті якого загинула дитина. За попередніми даними, загоряння сталося внаслідок короткого замикання.

Раніше на будівництві багатоповерхового будинку в Києві сталася масштабна пожежа. Пізніше оперативники ДСНС встановили, що сталося загоряння утеплювачу фасаду будинку на площі 200 кв. м

Число жертв під час катастрофи судна біля Каліфорнії зросла до 25 У Херсоні горів багатоповерховий будинок, є загиблі
Новини України пожежаКиївська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся