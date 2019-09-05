Під Києвом горить сміттєзвалище

Фото: пожежа на звалищі (dsns.gov.ua)

Пожежники намагаються ліквідувати пожежу

У четвер, 5 вересня в селі Демидів Київської області загорілося звалище зі сміттям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про загорання сміття на відкритій території села Демидів надійшло о 8:37. На місце події були направлені рятувальники. По прибуттю вони встановили, що горить сміття на території приватного сміттєсортувального заводу на площі 0,5 га і 1 га в окремих районах.

Відзначається, що в даний час на гасіння залучено 11 чоловік особового складу, 3 одиниці техніки, 1 трактор та 2 самоскиди по 20 тонн. Ліквідація пожежі триває.

Фото: пожежа на звалищі в селі Демидів (dsns.gov.ua)

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