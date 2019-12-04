Пожежа в одеському коледжі: з'явилось відео з дрону

Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

В результаті пожежі в Одесі постраждала 21 людина

З'явилось відео пожежі в Одесі з висоти пташиного польоту. Відео опубліковане в YouTube.

Зазначимо, за данними місцевих ЗМІ, постраждали 21 людина. Також одна з постраждалих померла.

Зазначимо, за офіційними даними Державної служби з надзвичайних ситуацій постраждали 13 людей. Прес-служба поліції Одеси повідомляє, що до медичних закладів міста з травмами та отруєннями госпіталізовані 12 людей.

Втім, представник муніципального департаменту охорони здоров'я Алла Калєєва повідомила про 21 постраждалого, серед яких 9 студентів.

Постраждали студенти: Христина Чернявська - 17 років, Юлія Савельєва - 17 років, Софія Свердленко - 17 років, Марія Куртеєва - 16 років, Олена Бахчіванжі - 16 років, Анна Басс - 16 років, Вікторія Беркатюк - 17 років і Юрій Новицький - 16 років.

Нагадаємо, що в лікарні через значні опіки померла викладачка - одна з постраждалих.

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу почалася близько 10 ранку. Займання сталося на третьому поверсі.

У ДСНС повідомили, що існує загроза розповсюдження вогню. Площа пожежі орієнтовно складає 3000 м.кв.