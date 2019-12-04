Пожежа в Одесі: існує загроза розповсюдження вогню

Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Рятувальники повідомили про госпіталізацію 9 людей

Через пожежу в одеському коледжі існує загроза розповсюдження вогню, постраждали 9 людей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що площа пожежі орієнтовно складає 2000 м.кв. Рятувальники офіційно повідомили про госпіталізацію 9 людей, з них 3-є вогнеборців.

"Станом на 11:40, площа пожежі орієнтовно складає 2000 м.кв, існує загроза розповсюдження вогню. Евакуйовано понад 40 осіб. Роботи з евакуації продовжуються. До лікувальних закладів госпіталізовано 9 осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними одеського видання "Думская" постраждали щонайменше 10 людей. Також були опубліковані відео та фото з місця події.

РБК-Україна писало, що в готелі "Токіо Стар" раніше стався на другому поверсі будівлі в ніч на 17 серпня. Під час виникнення пожежі в готелі перебувало приблизно 200 осіб. В результаті 9 людей загинули, ще 19 постраждали.

За даними правоохоронців, основною версією пожежі в Одесі було коротке замикання в електрощитовій поруч з пральнею.

Тоді суд заарештував адміністратора готелю "Токіо Стар". Її підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дев'яти осіб. Повідомлялося, що протягом 2013-2018 років керівництво готелю разом з інженером і адміністратором систематично заважали перевіркам контролюючих органів.