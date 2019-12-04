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Пожар в одесском колледже: появилось видео с дрона

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 14:16
Пожар в одесском колледже: появилось видео с дрона
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

В результате пожара в Одессе пострадал 21 человек

Появилось видео пожара в Одессе с высоты птичьего полета. Видео опубликовано в YouTube.

Отметим, по данным местных СМИ, пострадал 21 человек. Также одна из пострадавших умерла.

Отметим, по официальным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пострадали 13 человек. Пресс-служба полиции Одессы сообщает, что в медицинские учреждения города с травмами и отравлениями госпитализированы 12 человек.

Впрочем, представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева сообщила о 21 пострадавшем, среди которых 9 студентов.

Пострадали студенты: Кристина Чернявская - 17 лет, Юлия Савельева - 17 лет, Софья Свердленко - 17 лет, Мария Куртеева - 16 лет, Елена Бахчиванжи - 16 лет, Анна Басс - 16 лет, Виктория Беркатюк - 17 лет и Юрий Новицкий - 16 лет.

Напомним, что в больнице из-за значительных ожогов умерла преподаватель - одна из пострадавших.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса началась около 10 утра. Возгорание произошло на третьем этаже.

В ГСЧС сообщили, что существует угроза распространения огня. Площадь пожара ориентировочно составляет 3000 м.кв.

Число пострадавших из-за пожара в Одессе снова выросло Число пострадавших из-за пожара в Одессе приближается к 20
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