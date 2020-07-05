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Пожежа у Новій Каховці: мешканців постраждалих квартир відселять

Новини » Надзвичайні події     05.07.2020 - 18:06
Пожежа у Новій Каховці: мешканців постраждалих квартир відселять
Фото: пожежа у будинку в Новій Каховці (facebook.com/yuriy.husyev)

Допомогу постраждалим також надасть обласна влада

Через пожежу в багатоповерховому житловому будинку в Новій Каховці проводиться засідання міського штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій. Вирішується питання про відселення мешканців постраждалих від пожежі квартир.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв у Facebook.

За словами Гусєва, попередньою причиною займання вважається необережне поводження з вогнем. Також не виключають версію умисного підпалу.

"Обласна влада надасть усю необхідну допомогу в ліквідації наслідків пожежі", - заявив він.

Нагадаємо, пожежа у багатоповерхівці сталася у Новій Каховці сьогодні вдень. Загоряння сталося в одній з квартир будинку, після чого вогонь перекинувся на дах.

Як розповіли РБК-Україна в обласному управлінні ДСНС, в результаті пожежі у Новій Каховці ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у понеділок, 29 червня, пожежа сталася в багатоповерхівці на столичних Позняках.

РБК-Україна писало, що пожежа сталася на 15-му поверсі житлового будинку на вулиці Олександра Кошиця.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України пожежаНовая Каховкадом
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