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У Новій Каховці палає багатоповерхівка

Новини » Надзвичайні події     05.07.2020 - 16:28
У Новій Каховці палає багатоповерхівка
Фото: пожежа в житловому будинку (facebook)

Мешканці будинку були евакуйовані

У Херсонській області в місті Нова Каховка сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. Пожежа сталася на вулиці Букіна, 20.

Про це повідомляє Online Нова Каховка.

На місці події працюють рятувальники.

Як повідомляє видання ZPost, в одній з квартир була сімейна сварка, в результаті якої співмешканець підпалив квартиру на 5 поверсі. Пожежа швидко перекинувся на дах і поширився по всьому периметру будівлі.

Як повідомили РБК-Україна в Херсонському відділенні ДСНС в будинку загорівся дах. Мешканців будинку евакуювали. Жертв і потерпілих на цей час немає.

Пожар на букина

Опубліковано Анатолієм Еванковим Неділя, 5 липня 2020 р.

Нагадаємо, 3 липня біля аеропорту "Київ" спалахнула пожежа.

Крім того, вибух з пожежею в будинку відбувся в Харківській області.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України пожежаНовая Каховка
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