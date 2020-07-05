У Новій Каховці палає багатоповерхівка

Мешканці будинку були евакуйовані
У Херсонській області в місті Нова Каховка сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. Пожежа сталася на вулиці Букіна, 20.
Про це повідомляє Online Нова Каховка.
На місці події працюють рятувальники.
Як повідомляє видання ZPost, в одній з квартир була сімейна сварка, в результаті якої співмешканець підпалив квартиру на 5 поверсі. Пожежа швидко перекинувся на дах і поширився по всьому периметру будівлі.
Як повідомили РБК-Україна в Херсонському відділенні ДСНС в будинку загорівся дах. Мешканців будинку евакуювали. Жертв і потерпілих на цей час немає.
Пожар на букинаОпубліковано Анатолієм Еванковим Неділя, 5 липня 2020 р.
Нагадаємо, 3 липня біля аеропорту "Київ" спалахнула пожежа.
Крім того, вибух з пожежею в будинку відбувся в Харківській області.
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Автор: РБК-Україна