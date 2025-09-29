ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Поездки российских дипломатов по Европе ограничат для пресечения шпионажа, - Euobserver

Брюссель, Понедельник 29 сентября 2025 12:52
UA EN RU
Поездки российских дипломатов по Европе ограничат для пресечения шпионажа, - Euobserver Фото: Русским шпионам под дипломатическим прикрытием ограничат поездки в ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

ЕС планирует ввести строгие ограничения на передвижение российских дипломатов по Европе в целях предотвращения подрывной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euobserver.

Предполагается, что российские дипломаты, например, из Брюсселя, должны будут уведомлять власти Люксембурга и Нидерландов о своих поездках через их территорию в Гаагу.

Эти меры обсуждаются в рамках новых предложений ЕС по усилению контроля за дипломатической деятельностью России на территории Европейского Союза.

Кроме того, Евросоюз в 19-м пакете санкций против ЕС намерен ограничить передвижения внутри блока не только российских дипломатов, но всех сотрудников дипломатических представительств России.

Ограничения могут затронуть консульский персонал, административно-технический персонал, а также членов их семей.

Санкции ЕС

Ранее издание Euractiv, сообщало, что Европейский Союз рассматривает возможность введения новых ограничений для граждан России, а также ограничений для российских дипломатов.

ЕС решил пока не вводить запреты для жителей России, однако для дипломатов санкции будут приняты в 19 пакете.

Европейская комиссия 19 сентября представила на обсуждение стран-членов Евросоюза 19-й пакет санкций против российского режима.

Одобрение пакета пока блокирует Словакия, что правительство сохраняет близкие отношения с Кремлем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация
Новости
Генштаб подтвердил удар по важному заводу в РФ: в "Электродеталь" попали "Нептуны"
Генштаб подтвердил удар по важному заводу в РФ: в "Электродеталь" попали "Нептуны"
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен