Поездки российских дипломатов по Европе ограничат для пресечения шпионажа, - Euobserver

ЕС планирует ввести строгие ограничения на передвижение российских дипломатов по Европе в целях предотвращения подрывной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euobserver.

Предполагается, что российские дипломаты, например, из Брюсселя, должны будут уведомлять власти Люксембурга и Нидерландов о своих поездках через их территорию в Гаагу.

Эти меры обсуждаются в рамках новых предложений ЕС по усилению контроля за дипломатической деятельностью России на территории Европейского Союза.

Кроме того, Евросоюз в 19-м пакете санкций против ЕС намерен ограничить передвижения внутри блока не только российских дипломатов, но всех сотрудников дипломатических представительств России.

Ограничения могут затронуть консульский персонал, административно-технический персонал, а также членов их семей.