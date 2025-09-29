Поездки российских дипломатов по Европе ограничат для пресечения шпионажа, - Euobserver
ЕС планирует ввести строгие ограничения на передвижение российских дипломатов по Европе в целях предотвращения подрывной деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euobserver.
Предполагается, что российские дипломаты, например, из Брюсселя, должны будут уведомлять власти Люксембурга и Нидерландов о своих поездках через их территорию в Гаагу.
Эти меры обсуждаются в рамках новых предложений ЕС по усилению контроля за дипломатической деятельностью России на территории Европейского Союза.
Кроме того, Евросоюз в 19-м пакете санкций против ЕС намерен ограничить передвижения внутри блока не только российских дипломатов, но всех сотрудников дипломатических представительств России.
Ограничения могут затронуть консульский персонал, административно-технический персонал, а также членов их семей.
Санкции ЕС
Ранее издание Euractiv, сообщало, что Европейский Союз рассматривает возможность введения новых ограничений для граждан России, а также ограничений для российских дипломатов.
ЕС решил пока не вводить запреты для жителей России, однако для дипломатов санкции будут приняты в 19 пакете.
Европейская комиссия 19 сентября представила на обсуждение стран-членов Евросоюза 19-й пакет санкций против российского режима.
Одобрение пакета пока блокирует Словакия, что правительство сохраняет близкие отношения с Кремлем.