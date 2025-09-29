ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Поїздки російських дипломатів Європою обмежать для припинення шпигунства, - Euobserver

Брюссель, Понеділок 29 вересня 2025 12:52
UA EN RU
Поїздки російських дипломатів Європою обмежать для припинення шпигунства, - Euobserver Фото: Російським шпигунам під дипломатичним прикриттям обмежать поїздки в ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

ЄС планує ввести суворі обмеження на пересування російських дипломатів Європою з метою запобігання підривній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euobserver.

Передбачається, що російські дипломати, наприклад, з Брюсселя, повинні будуть повідомляти владу Люксембургу та Нідерландів про свої поїздки через їхню територію в Гаагу.

Ці заходи обговорюються в рамках нових пропозицій ЄС щодо посилення контролю за дипломатичною діяльністю Росії на території Європейського Союзу.

Крім того, Євросоюз у 19-му пакеті санкцій проти ЄС має намір обмежити пересування всередині блоку не тільки російських дипломатів, а й усіх співробітників дипломатичних представництв Росії.

Обмеження можуть торкнутися консульського персоналу, адміністративно-технічного персоналу, а також членів їхніх сімей.

Санкції ЄС

Раніше видання Euractiv повідомляло, що Європейський Союз розглядає можливість введення нових обмежень для громадян Росії, а також обмежень для російських дипломатів.

ЄС вирішив поки що не запроваджувати заборони для жителів Росії, однак для дипломатів санкції буде ухвалено в 19 пакеті.

Європейська комісія 19 вересня представила на обговорення країн-членів Євросоюзу 19-й пакет санкцій проти російського режиму.

Схваленняпакета поки що блокує Словаччина, уряд якої зберігає близькі стосунки з Кремлем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація
Новини
Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"
Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен