ua en ru
Вт, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Поезда из Украины в Будапешт и Вену изменят маршрут: когда и как будут курсировать

Вторник 05 августа 2025 18:20
UA EN RU
Поезда из Украины в Будапешт и Вену изменят маршрут: когда и как будут курсировать Фото: Поезда из Украины в Будапешт и Вену изменят маршрут курсирования (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Веремеева

С 25 августа по 20 сентября 2025 года на станции Будапешт-Келети будут проходить масштабные ремонтные работы. Из-за этого изменится расписание и маршруты украинских поездов, следующих в Будапешт и Вену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Что изменится

Поезд №9/10 Киев - Будапешт - Киев будет прибывать и отправляться со станции Будапешт-Нюгати вместо Келети.

Поезд №143/146 Чоп - Вена - Чоп (а также беспересадочные вагоны Киев - Вена - Киев) будут останавливаться только на станции Будапешт Келенфельд. Остановка на Келете будет отменена.

Что стоит знать

Будапешт Нюгати и Будапешт Келенфельд являются удобными центральными станциями, которые имеют доступ к метро, трамваям и автобусам:

  • Будапешт Нюгати - с доступом к метро линии M3;
  • Будапешт Келенфельд - с выходом к метро M4.

Пассажирам советуют учесть изменения при планировании путешествий и заблаговременно проверять билеты.

Напомним, начиная с 31 июля поезд №39/40 "Запорожье - Солотвино" начал курсировать через Чоп, что позволяет удобно пересаживаться на международные рейсы в Венгрию, Словакию и Чехию. В "Укрзализныце" отмечают, что это должно улучшить сообщение восточного Закарпатья и востока Украины со странами ЕС.

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 августа 2025 года "Укрзализныця" в тестовом режиме ввела верификацию через "Дія.Підпис" для покупки и возврата билетов на несколько популярных рейсов. Цель - борьба со спекуляцией. Верификация пока нужна для поездов №29/30, №12 и №27/28. Для пассажиров без биометрических документов билеты доступны в отдельных кассах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Будапешт Вена Поезда
Новости
"Покупают нефть РФ": Трамп пригрозил повышением тарифов для Индии уже через 24 часа
"Покупают нефть РФ": Трамп пригрозил повышением тарифов для Индии уже через 24 часа
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому