Поезда из Украины в Будапешт и Вену изменят маршрут: когда и как будут курсировать

Фото: Поезда из Украины в Будапешт и Вену изменят маршрут курсирования (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

С 25 августа по 20 сентября 2025 года на станции Будапешт-Келети будут проходить масштабные ремонтные работы. Из-за этого изменится расписание и маршруты украинских поездов, следующих в Будапешт и Вену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Что изменится Поезд №9/10 Киев - Будапешт - Киев будет прибывать и отправляться со станции Будапешт-Нюгати вместо Келети. Поезд №143/146 Чоп - Вена - Чоп (а также беспересадочные вагоны Киев - Вена - Киев) будут останавливаться только на станции Будапешт Келенфельд. Остановка на Келете будет отменена. Что стоит знать Будапешт Нюгати и Будапешт Келенфельд являются удобными центральными станциями, которые имеют доступ к метро, трамваям и автобусам: Будапешт Нюгати - с доступом к метро линии M3;

Будапешт Келенфельд - с выходом к метро M4. Пассажирам советуют учесть изменения при планировании путешествий и заблаговременно проверять билеты.