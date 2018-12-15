Православна церква України буде автокефальною - статут (повний текст документу)

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

РБК-Україна публікує затверджений на Соборі статут нової православної церкви

Православна церква України (ПЦУ) отримає статус автокефальної і управлятиметься відповідно до Томосу, який вона отримає від Константинопольського патріархату, і своїм статутом. Про це йдеться в проекті статуту нової церкви, який є в розпорядженні РБК-Україна.

Його надав виданню один з учасників Об'єднавчого Собору українських православних церков. Джерело стверджує, що саме цей варіант статуту був остаточно затверджений на Соборі.

Згідно з документом, головною владою в новій церкві вважається Помісний Собор. Він повинен регулярно скликатися митрополитом Київським і річним постійним Синодом кожні п'ять років. Помісний Собор може скликатися надзвичайно за бажанням предстоятеля церкви.

Цей орган обирає митрополита Київського за поданням Архієрейського Собору. Кворум становить 2/3 учасників, рішення приймаються простою більшістю. Помісний Собор може приймати зміни в статут, які подаються архієрейським Собором, якщо вони "не суперечать духу Томосу".

Архиєрейський Собор має повноваження засновувати нові єпархії, ліквідовувати або об'єднувати старі, а також визначати межі архієрейських областей. Він може затверджувати список тих, хто має право бути обраним єпископом. Тільки архієрейський Собор може накладати анафему на всіх членів церкви.

Постійний священний Синод складається з головуючого (митрополита Київського) і дванадцяти єпархіальних архієреїв. Половина Синоду буде переобиратися раз на півроку, і каденція одного члена Синоду складе один рік - тобто, ротація буде проходити за принципом Сенату США. На регулярні зустрічі Синод буде збиратися раз на три місяці.

"На перехідний період до складу постійного (річного) Синоду постійними членами входять три колишніх предстоятеля церковних груп, які об'єднуються, а в разі неучасті предстоятеля в Об'єднавчому Соборі, постійним членом Синоду є старший по архієрейськый хіротонії представник церковної групи, яка об'єднується", - йдеться в тексті документа.

Це означає, що постійними членами Синоду стали колишні предстоятелі УПЦ (КП) Філарет, УАПЦ Макарій і митрополит Вінницький і Барський Симеон з Московського патріархату.

Священнослужитель будь-якого сану, остаточно засуджений своєю церковною владою до будь-якого покарання, може апелювати до Вселенського патріарха.

Відзначається, що членами ПЦУ є всі православні християни країни, незалежно від їх національності. Однак парафіяни українського походження в православній діаспорі підкоряються архієреям Вселенського патріархату.

Питання, які не передбачені статутом і вимагають статутного регулювання, будуть розглядатися змішаною комісією, призначеною Вселенським патріархом і Автокефальною церквою в Україні.

Нагадаємо, в суботу, 15 грудня, Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) предстоятелем автокефальної церкви. Єпіфаній також отримав титул митрополита Київського і Всієї України. Обраний предстоятель повинен отримати томос про автокефалію для Об'єднаної православної церкви в Україні 6 січня з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Вселенський патріарх Варфоломій у телефонній розмові після завершення Собору благословив та привітав митрополита Епіфанія з обранням предстоятелем Православної церкви України.

Зазначимо, у неділю, 16 грудня, у Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться перша літургія предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія.