З'явився список учасників обміну
Ілюстративне фото (twitter.com FreeRadioUA)
Обмін відбувся за формулою 35 на 35
З'явився список учасників обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.
Так, в рамках обміну в Україну повернулися:
- Роман Сущенко.
- Олег Сенцов.
- Олександр Кольченко.
- Володимир Балух.
- Станіслав Клих.
- Микола Карпюк.
- Олексій Сизонович.
- Павло Гриб.
- Едем Бекіров.
- Євген Панов.
- Артур Панов.
- Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянськ».
- Юрій Без’язичний, моторист-електрик.
- Андрій Артеменко, старший комендор.
- Андрій Ейдер, комендор-сигнальник.
- Богдан Головаш, випускник ІВМС.
- Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
- Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК "Бердянськ".
- Богдан Небилиця, командир МБАК "Нікополь".
- Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник.
- Сергій Цибізов, комендор-сигнальник.
- Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини - начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
- Владислав Костишин, випускник ІВМС.
- Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК "Вишгород".
- Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК "Нікополь".
- Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яни Капу".
- Михайло Власюк, моторист-електрик.
- Віктор Беспальченко, комендор.
- Володимир Терещенко, комендор.
- Євгеній Семидоцький, марсовий.
- Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення.
- Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону.
- Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК "Сміла" 31-го дивізіону суден забезпечення.
- Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НКА "Нова Каховка", 31-го дивізіону суден забезпечення.
- Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування.
Як писало РБК-Україна, раніше в ЗМІ з'явилися попередні списки учасників обміну як з української, так і з російської сторони.
Нагадаємо, перший український омбудсмен Ніна Карпачова зазначала, що в Україну в рамках обміну полоненими повертаються 24 українських військовополонених моряка і 11 незаконно засуджених громадян, яких помилував російський президент Володимир Путін. За її словами, помилування стало наслідком переговорів між президентами України і РФ. При цьому президент України Володимир Зеленський помилував 16 осіб, яких передали Росії.
Варто відзначити, Карпачова анонсувала, що в Україну повернеться і український режисер Олег Сенцов.
Додамо також, 24 українських військовополонених моряка були звільнені під особисту поруку українського омбудсмена Людмили Денісової.