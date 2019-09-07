Опубліковано попередній список українських полонених, які беруть участь в обміні

Фото: Марк Фейгін (УНІАН)

Серед них - Олег Сенцов, Роман Сущенко і Павло Гриб

Адвокат Марк Фейгін заявив, що, за його даними, в обмін полоненими між Україною і Росією беруть участь 24 українських моряка і 11 засуджених українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Фейгіна у Twitter.

За його словами, серед ув'язнених - Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Артур Панов, Едем Бекіров, Микола Карп'юк, Станіслав Клых, Олексій Сизонович, Євген Панов, Володимир Балух.

"За моїми даними обмін на 35 осіб. 24 моряки і 11 засуджених українців: Сенцов, Сущенко, Панів, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекіров", - написав адвокат.

За моїми даними обмін на 35 осіб. 24 моряки і 11 засуджених українців: Сенцов, Сущенко, Панів, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекіров. — Mark Feygin (@FeyginMark) 7 вересня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в російському аеропорту "Внуково" в суботу, 7 вересня, приземлився літак з українською символікою на борту, який може брати участь в обміні полоненими. До літака одразу ж прибули 2 автобуси, які подібні до тих, що напередодні вивезли українських моряків із СІЗО "Лефортово".

Крім того, в український повітряний простір увійшов спеціальний борт РФ. Пізніше стало відомо, що російський спецборт Ту-204-300 приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Ймовірно, він забере засуджених росіян, яких видає у межах обміну Україна.