Появился список участников обмена
Иллюстративное фото (twitter.com FreeRadioUA)
Обмен состоялся по формуле 35 на 35
Появился список участников обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Так, в рамках обмена в Украину вернулись:
- Роман Сущенко.
- Олег Сенцов.
- Александр Кольченко.
- Владимир Балух.
- Станислав Клых.
- Николай Карпюк.
- Алексей Сизонович.
- Павел Гриб.
- Эдем Бекиров.
- Евгений Панов.
- Артур Панов.
- Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск".
- Юрий Безъязычный, моторист-электрик.
- Андрей Артеменко, старший комендор.
- Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.
- Богдан Головаш, выпускник ИВМС.
- Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
- Василий Сорока, капитан, находившийся на борту МБАК "Бердянск".
- Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь".
- Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.
- Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик.
- Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
- Владислав Костышин, выпускник ИВМС.
- Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород".
- Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь".
- Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу".
- Михаил Власюк, моторист-электрик.
- Виктор Беспальченко, комендор.
- Владимир Терещенко, комендор.
- Евгений Семидоцкий, марсовый.
- Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.
- Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.
- Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.
- Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения.
- Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г/т роты морского командования.
Как писало РБК-Украина, ранее в СМИ появились предварительные списки участников обмена как с украинской, так и с российской стороны.
Напомним, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева отмечала, что в Украину в рамках обмена пленными возвращаются 24 украинских военнопленных моряка и 11 незаконно осужденных граждан, которых помиловал российский президент Владимир Путин. По ее словам, помилование стало следствием переговоров между президентами Украины и РФ. При этом президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 лиц, которых передали России.
Стоит отметить, Карпачева анонсировала, что в Украину вернется и украинский режиссер Олег Сенцов.
Добавим также, 24 украинских военнопленных моряка были освобождены под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.