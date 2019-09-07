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Обмен состоялся по формуле 35 на 35

Появился список участников обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, в рамках обмена в Украину вернулись:

Роман Сущенко. Олег Сенцов. Александр Кольченко. Владимир Балух. Станислав Клых. Николай Карпюк. Алексей Сизонович. Павел Гриб. Эдем Бекиров. Евгений Панов. Артур Панов. Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск". Юрий Безъязычный, моторист-электрик. Андрей Артеменко, старший комендор. Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик. Богдан Головаш, выпускник ИВМС. Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования. Василий Сорока, капитан, находившийся на борту МБАК "Бердянск". Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь". Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик. Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик. Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования. Владислав Костышин, выпускник ИВМС. Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород". Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь". Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу". Михаил Власюк, моторист-электрик. Виктор Беспальченко, комендор. Владимир Терещенко, комендор. Евгений Семидоцкий, марсовый. Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона. Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения. Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г/т роты морского командования.

Как писало РБК-Украина, ранее в СМИ появились предварительные списки участников обмена как с украинской, так и с российской стороны.

Напомним, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева отмечала, что в Украину в рамках обмена пленными возвращаются 24 украинских военнопленных моряка и 11 незаконно осужденных граждан, которых помиловал российский президент Владимир Путин. По ее словам, помилование стало следствием переговоров между президентами Украины и РФ. При этом президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 лиц, которых передали России.

Стоит отметить, Карпачева анонсировала, что в Украину вернется и украинский режиссер Олег Сенцов.

Добавим также, 24 украинских военнопленных моряка были освобождены под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.