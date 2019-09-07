З'явився попередній список учасників обміну, яких Україна передала РФ
Ілюстративне фото (russianplanes)
Обмін має відбутися за формулою 35 на 35
З'явився список учасників обміну полоненими, яких Україна видала Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані російських ЗМІ.
Так, обмін має відбутися за формулою 35 на 35.
Зокрема, в списку немає Кирила Вишинського і Володимира Цемаха. Відзначається, що в автобусі, який привіз людей на обмін в аеропорт "Бориспіль", їх не було.
Уданому списку присутні лише 12 громадян РФ.
- Агєєв Віктор Олександрович, 13.09.1995 гр. РФ
- Баранов Олександр В'ячеславович, 11.08.1983 гр. РФ
- Басханов Аслан Межітовіч, 06.04.1966 р. Луганськ
- Бобова Алена Григорьевна, 26.04.1972 р. Одесса
- Васьковський Андрій Сергійович, 25.12.1991 р. Київ
- Галічий Володимир Олексійович, 18.01.1948 гр. РФ
- Гната Сергій Сергійович, 13.04.1988 гр. РФ, Севастополь
- Єжов Станіслав Станіславович, 22.06.1978
- Рідких Аркадій Юрійович, 09.11.1967 гр. РФ
- Кімаковскій Ігор Володимирович, 28.04.1972 гр. РФ
- Коваліс Ольга Валеріївна, 07.08.1968 гр. РФ
- Кореновский Дмитро Евстафьеіч, 18.03.1972
- Костенко Андрій Сергійович, 18.09.1984
- Лазаренко Олексій Олександрович, 13.10.1985
- Лазарєв Сергій Олександрович, 07.05.1957
- Ломако Юрій Миколайович, 04.02.1961
- Мельничук Петро Миколайович, 12.07.1972 гр. Молдови
- Мефедов Євген Ігорович, 22.05.1983 гр. РФ
- Одинцов Максим Євгенович, 25.04.1983 гр. РФ
- Просолова Юлія Вадимівна, 13.02.1988
- Ракушін Олександр Сергійович, 19.03.1963
- Радіонова Антоніна Петрівна, 06.09.1969
- Саттаров Олександр Валерійович. 28.12.1980
- Седік Олексій Сергійович, 10.10.1979 гр. РФ
- Сінічак Тарас Петрович, 24.06.1977
- Тарасенко Олександр Сергійович, 10.07.1970
- Федоров Віктор Андрійович, 18.07.1969
- Хитров Денис Васильович, 28.04.1977
- Черних Павло Сергійович, 04.08.1974 гр. РФ
- Пікалов Валерій Валерійович, 19.07.1975
- Руда Ольга Володимирівна, 27.07.1972 гр. України
- Єрьомін Микола Миколайович, 22.08.1961 Рубіжне Луганська область
- Єгоров Сергій Геннадійович, 03.10.1980 гр. РФ.
Нагадаємо, глава РФ Володимир Путін помилував 11 незаконно засуджених українців перед обміном полоненими з Україною.
Так, перший український омбудсмен Ніна Карпачова зазначала, що в Україну в рамках обміну полоненими повертаються 24 українських військовополонених моряка та 11 незаконно засуджених громадян, яких помилував російський президент. За її словами, помилування стало наслідком переговорів між президентами України і РФ. При цьому президент України Володимир Зеленський помилував 16 осіб, яких передали Росії.
Варто відзначити, Карпачова анонсувала, що в Україну повернеться і український режисер Олег Сенцов.
Додамо також, 24 українських військовополонених моряка були звільнені під особисту поруку українського омбудсмена Людмили Денісової.