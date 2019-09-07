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З'явився попередній список учасників обміну, яких Україна передала РФ

Новини » Політика    07.09.2019 - 12:51
З'явився попередній список учасників обміну, яких Україна передала РФ
Ілюстративне фото (russianplanes)

Обмін має відбутися за формулою 35 на 35

З'явився список учасників обміну полоненими, яких Україна видала Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані російських ЗМІ.

Так, обмін має відбутися за формулою 35 на 35.

Зокрема, в списку немає Кирила Вишинського і Володимира Цемаха. Відзначається, що в автобусі, який привіз людей на обмін в аеропорт "Бориспіль", їх не було.

Уданому списку присутні лише 12 громадян РФ.

  1. Агєєв Віктор Олександрович, 13.09.1995 гр. РФ
  2. Баранов Олександр В'ячеславович, 11.08.1983 гр. РФ
  3. Басханов Аслан Межітовіч, 06.04.1966 р. Луганськ
  4. Бобова Алена Григорьевна, 26.04.1972 р. Одесса
  5. Васьковський Андрій Сергійович, 25.12.1991 р. Київ
  6. Галічий Володимир Олексійович, 18.01.1948 гр. РФ
  7. Гната Сергій Сергійович, 13.04.1988 гр. РФ, Севастополь
  8. Єжов Станіслав Станіславович, 22.06.1978
  9. Рідких Аркадій Юрійович, 09.11.1967 гр. РФ
  10. Кімаковскій Ігор Володимирович, 28.04.1972 гр. РФ
  11. Коваліс Ольга Валеріївна, 07.08.1968 гр. РФ
  12. Кореновский Дмитро Евстафьеіч, 18.03.1972
  13. Костенко Андрій Сергійович, 18.09.1984
  14. Лазаренко Олексій Олександрович, 13.10.1985
  15. Лазарєв Сергій Олександрович, 07.05.1957
  16. Ломако Юрій Миколайович, 04.02.1961
  17. Мельничук Петро Миколайович, 12.07.1972 гр. Молдови
  18. Мефедов Євген Ігорович, 22.05.1983 гр. РФ
  19. Одинцов Максим Євгенович, 25.04.1983 гр. РФ
  20. Просолова Юлія Вадимівна, 13.02.1988
  21. Ракушін Олександр Сергійович, 19.03.1963
  22. Радіонова Антоніна Петрівна, 06.09.1969
  23. Саттаров Олександр Валерійович. 28.12.1980
  24. Седік Олексій Сергійович, 10.10.1979 гр. РФ
  25. Сінічак Тарас Петрович, 24.06.1977
  26. Тарасенко Олександр Сергійович, 10.07.1970
  27. Федоров Віктор Андрійович, 18.07.1969
  28. Хитров Денис Васильович, 28.04.1977
  29. Черних Павло Сергійович, 04.08.1974 гр. РФ
  30. Пікалов Валерій Валерійович, 19.07.1975
  31. Руда Ольга Володимирівна, 27.07.1972 гр. України
  32. Єрьомін Микола Миколайович, 22.08.1961 Рубіжне Луганська область
  33. Єгоров Сергій Геннадійович, 03.10.1980 гр. РФ.

Нагадаємо, глава РФ Володимир Путін помилував 11 незаконно засуджених українців перед обміном полоненими з Україною.

Так, перший український омбудсмен Ніна Карпачова зазначала, що в Україну в рамках обміну полоненими повертаються 24 українських військовополонених моряка та 11 незаконно засуджених громадян, яких помилував російський президент. За її словами, помилування стало наслідком переговорів між президентами України і РФ. При цьому президент України Володимир Зеленський помилував 16 осіб, яких передали Росії.

Варто відзначити, Карпачова анонсувала, що в Україну повернеться і український режисер Олег Сенцов.

Додамо також, 24 українських військовополонених моряка були звільнені під особисту поруку українського омбудсмена Людмили Денісової.

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