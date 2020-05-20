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КСУ просять розглянути конституційність призначення Ситника до НАБУ

Новини » Політика     20.05.2020 - 16:26
КСУ просять розглянути конституційність призначення Ситника до НАБУ
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Подання до КСУ подали нардепи від "Слуги народу"

До Конституційного суду України надійшло подання про конституційність указу президента, яким Артем Ситник в 2015 році був призначений директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Подання подали нардепи з фракції "Слуга народу".

Про це йдеться в повідомленні на сайті КСУ.

Повідомляється, що сьогодні надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо відповідності Конституції України указу президента про призначення Ситника директором НАБУ від 16 квітня 2015 № 218/2015.

"Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що оспорюваний указ президента України не відповідає вимогам частини четвертої статті 5, частини другої статті 6, частини другої статті 8, частини другої статті 19, пункту 31 частини першої статті 106 Основного Закону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що з офісу не виходять ініціативи про звільнення Ситника. Він також заявив, що Офіс президента підтримує незалежність НАБУ.

До цього Ситник заявив, що НАБУ наближається до оголошення підозри олігарху Ігорю Коломойському у справі ПриватБанку. У той же час директор НАБУ є фігурантом реєстру корупціонерів, тому, на думку нардепів, не може очолювати бюро.

Примітно, що подання ініціював нардеп Олександр Дубінський, якого пов'язують з Коломойським.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Конституционный суд УкраиныНАБУАртем Сытник
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