У НАБУ відреагували на неконституційність призначення Ситника

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

В Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) прокоментували рішення Конституційного суду України про неконституційності призначення Артема Ситника. У НАБУ не вважають, що рішення КСУ означає припинення повноважень Артема Ситника на посаді директора.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

"Ситник - директор. Ми вважаємо, що рішення (КСУ, - ред.) не має зворотньої сили. Щоб звільнити Артема Сергійовича потрібно указ президента. Але якщо він не має права призначати, значить і не має права звільняти", - сказав Углава.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ.

При цьому представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що зараз немає механізму призначення нового директора НАБУ замість Ситника, так як для цього необхідні законодавчі зміни.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку лютого в парламент внесли постанова про звільнення Ситника з посади директора НАБУ, яке підтримали 209 народних депутатів.

У травні нардепи від "Слуги народу" звернулися до КСУ щодо конституційності призначення Ситника в НАБУ.

Зазначимо, Ситник був призначений директором НАБУ указом п'ятого президента Петра Порошенка № 218/2015 від 16 квітня 2015 року.