У Зеленського розповіли, що буде з НАБУ після рішення КСУ по Ситнику

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський заявляє, що зараз немає механізму призначення нового директора НАБУ замість Артема Ситника. При цьому він зазначив, що для призначення глави НАБУ потрібні законодавчі зміни

Про це він сказав РБК-Україна.

"Якщо визнали указ неконституційним, то наступний його указ про призначення когось на посаду директора НАБУ буде теж неконституційним в перспективі", - зазначив Веніславський.

Водночас він підкреслив, що для виправлення механізму призначення директора НАБУ потрібні законодавчі зміни.

"Що з цим робити, до кінця незрозуміло. Питань більше ніж відповідей", - резюмував юрист.

Він також зазначив, що рішення КСУ не несе загрози справам, які розслідує НАБУ.

"Ні, загрози справах немає. Усі дії, вчинені директором НАБУ до сьогоднішнього дня, будуть вважатися легітимними і конституційними. Рішення КСУ не має ретроспективної дії", - заявив Веніславський.

Нагадаємо, Конституційний суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Раніше повідомлялося, що в лютому 2020 року у Верховну раду внесли постанову про звільнення Ситника з посади директора НАБУ, яке підтримали 209 нардепів.