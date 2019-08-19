З'явилося повне відео втечі Сільвера в "Борисполі"

Фото: екстрадиція Амоса Дов Сільвера (facebook.com/SecurSerUkraine)

На відео видно, як Сільвер проходить огляд в аеропорту разом із співробітниками СБУ

В інтернеті з'явилося повне відео втечі ізраїльського наркобарона Амоса Дов Сільвера від українських правоохоронців в аеропорту "Бориспіль"при спробі його депортували в Ізраїль. Відео опублікував журналіст Юрій Бутусов на сторінці в YouTube.

На відео видно, як під час проходження Сільвером і співробітниками Служби безпеки України огляду в аеропорту, один з правоохоронців нібито подає йому умовний знак, почухавши потилицю, після чого конвойований акуратно відходить назад і нахабно збігає у всіх на очах. При цьому співробітник СБУ зауважив, втеча Сільвера, але нічого з цим не робить, продовживши стояти на огляді.

Тим часом ізраїльський наркобарон успішно встигає сховатися. Лише через деякий час один зі співробітників СБУ повідомляє іншому, що злочинець втік, однак замість того, щоб наздогнати його, вони продовжують стояти і комусь телефонувати. Тільки після цього співробітник спецслужби побіг за Сільвером.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в п'ятницю стало відомо про те, що наркоторговець Амос Дов Сільвер втік в аеропорту "Бориспіль" при спробі депортації його в Ізраїль. При цьому спочатку дану інформацію поширювали ізраїльські ЗМІ, а Державна прикордонна служба заперечувала, що Сільвер втік після паспортного контролю.

У підсумку наркобарона все-таки затримали вже в Умані Черкаської області і екстрадували до Ізраїлю рейсовим літаком в ніч на 18 серпня.

Зазначимо, Амос Дов Сільвер є активістом руху за легалізацію марихуани. У 2017 році створив мережу для розповсюдження марихуани TeleGrass в популярному месенджері. За даними ізраїльської поліції, з допомогою TeleGrass були продані десятки тонн наркотиків, включаючи марихуану, кокаїн та екстазі.

Сільвера заарештували на території України в березні 2019 року. 15 серпня Верховний суд санкціонував видачу ізраїльській стороні.