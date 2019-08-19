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Появилось полное видео побега Сильвера в "Борисполе"

Новости » Общество    19.08.2019 - 18:03
Появилось полное видео побега Сильвера в "Борисполе"
Фото: экстрадиция Амоса Дов Сильвера (facebook.com/SecurSerUkraine)

На видео видно, как Сильвер проходит досмотр в аэропорту вместе с сотрудниками СБУ

В интернете появилось полное видео побега израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера от украинских правоохранителей в аэропорту "Борисполь"при попытке его депортировать в Израиль. Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов на странице в YouTube.

На видео видно, как во время прохождения Сильвером и сотрудниками Службы безопасности Украины досмотра в аэропорту, один из правоохранителей якобы подает ему условный знак, почесав затылок, после чего конвоируемый аккуратно отходит назад и нагло сбегает у всех на глазах. При этом сотрудник СБУ заметил, побег Сильвера, но ничего с этим не делает, продолжив стоять на досмотре.

Тем временем израильский наркобарон успешно успевает скрыться. Лишь спустя некоторое время один из сотрудников СБУ сообщает другому, что преступник сбежал, однако вместо того, чтобы догнать его, они продолжают стоять и кому-то звонить. Только после этого сотрудник спецслужбы побежал за Сильвером.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в пятницу стало известно о том, что наркоторговец Амос Дов Сильвер сбежал в аэропорту "Борисполь" при попытке депортации его в Израиль. При этом изначально данную информацию распространяли израильские СМИ, а Государственная пограничная служба отрицала, что Сильвер сбежал после паспортного контроля.

В итоге наркобарона все-таки задержали уже в Умани Черкасской области и экстрадировали в Израиль рейсовым самолетом в ночь на 18 августа.

Отметим, Амос Дов Сильвер является активистом движения за легализацию марихуаны. В 2017 году создал сеть для распространения марихуаны TeleGrass в популярном мессенджере. По данным израильской полиции, с помощью TeleGrass были проданы десятки тонн наркотиков, включая марихуану, кокаин и экстази.

Сильвера арестовали на территории Украины в марте 2019 года. 15 августа Верховный суд санкционировал его выдачу израильской стороне.

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