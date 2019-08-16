Ізраїль заявив про втечу наркоторговця при екстрадиції з України

Фото: Амос Дов Сільвер (сторінка в Facebook)

Амос Дов Сільвер зник після проходження паспортного контролю

Ізраїльський наркоторговець Амос Дов Сільвер втік від поліції в аеропорту "Бориспіль" при спробі депортації його до Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Як пишуть ізраїльські ЗМІ з посиланням на місцеву поліцію, українська сторона не повідомила про депортацію наркоторговця.

Відповідне рішення про екстрадицію було прийнято в четвер 15 серпня Верховним судом України. Після цього, підозрюваного доставили в аеропорт "Бориспіль" для екстрадиції. Після проходження паспортного контролю з Сільвера зняли електронний браслет, після чого наркоторговець зайшов в дьюті фрі і зник.

Амос Дов Сільвер є засновником онлайн-мережі "Telegrass", через яку він здійснював розповсюдження марихуани. Навесні 2019 року він був затриманий у Києві та перебував під арештом до липня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ заблокувала постачання кокаїну з Південної Америки в Україну. Контрабанду переправляли через морський канал в Одеській області.

Також навесні в Україні припинили діяльність міжнародного наркоугруповання. Наркотики переправлялися з Франції через Польщу в Україну.