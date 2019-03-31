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З'явилися уточнені дані екзит-полів

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 22:03
З'явилися уточнені дані екзит-полів
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Екзит-пол каналів 112 і NewsOne на закриття виборчих дільниць

Канали 112 і NewsOne оприлюднили дані "Всеукраїнського екзит-полу" на 20:00 у першому турі президентських виборів в Україні 31 березня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Згідно з результатами, найбільше голосів набрали Володимир Зеленський (30,9%) і Петро Порошенко (18,8%).

На третьому місці-Юлія Тимошенко (13,7%). Далі йдуть Юрій Бойко (10,0%), Анатолій Гриценко (7,4%).

Опитування виборців на виході з виборчих дільниць провів австрійський Інститут соціальних досліджень і консалтингу SORA спільно з українським Центром "Соціальний моніторинг". Опитано близько 25 тис. виборців на 500 виборчих дільницях України.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними "Всеукраїнського екзит-полу" каналів 112 і NewsOne станом на 18:00 у першому турі президентських виборів в Україні 31 березня найбільше голосів набрали Володимир Зеленський (30,7%) і Петро Порошенко (18,6%).

Нагадаємо, за результатами Національного екзит-полу, яке провели фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова, у другий тур виборів виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Зазначимо, що за даними екзит-полу ТСН у другий тур президентських виборів проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

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